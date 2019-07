Camion a fuoco, un morto. Chiusa l’A14 a Bologna

Sul Raccordo di Casalecchio è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14 in entrambe le direzioni, a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti all’altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14 (a pochi metri dall’esplosione seguita all’incidente che fece crollare il ponte il 6 agosto dello scorso anno). Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 15:00, uno dei tre mezzi pesanti ha preso fuoco ed è morto un camionista. Per l’incendio si è resa necessaria, oltre alla chiusura dell’opposta carreggiata, anche quella del tratto della Tangenziale di Bologna tra gli svincoli di Borgo Panigale e lo svincolo del Ramo Verde in direzione sud.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.