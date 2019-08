Carpi: si reca in sala Bingo e riconosce l’autrice del furto di cui è rimasta vittima

Carpi: si reca in sala Bingo e riconosce l’autrice del furto di...

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi ha deferito all’Autorità una donna di anni 29, nomade stanziale, pluripregiudicata, residente in città, per il reato di furto in abitazione. La vittima – una signora anziana – ha dichiarato di essersi recata presso la sala Bingo e di aver riconosciuto una ragazza vista nel cortile della sua abitazione pochi minuti prima del furto, avvenuto qualche giorno prima.

Dall’abitazione dell’anziana donna erano stati asportati alcuni oggetti oltre ad un prezioso anello in oro e brillanti. L’attività investigativa condotta dagli Agenti ha portato all’individuazione dell’autrice del furto e il successivo deferimento all’autorità Giudiziaria.