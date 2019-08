Evade dalla sua abitazione a Carpi e finisce in carcere

E’ evaso dalla sua abitazione di Carpi dove si trovava ristretto per favoreggiamento, e per questo il giudice ha disposto che venga trasferito in carcere. L’uomo, un 37enne italiano, era finito ai domiciliari per aver aiutato nella fuga il padre – un 62enne lombardo residente a Modena – che nel febbraio scorso aveva rapinato una banca a Bastiglia (foto): non avendo partecipato direttamente al colpo venne accusato di favoreggiamento.

Il 37enne, che è tornato dietro le sbarre dove era già finito prima di ottenere i domiciliari, ha raccontato di essere uscito per fare la spesa ma i carabinieri non hanno trovato ne la spesa ne lo scontrino ed ora intendono capire cosa abbia indotto l’uomo ad allontanarsi da casa.