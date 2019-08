Il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Pucciatti in visita al Prefetto Paba

Questo pomeriggio il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha ricevuto il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Marco Pucciatti, in occasione del suo insediamento.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità e di positiva interlocuzione, è stata effettuata una panoramica generale sulla situazione del territorio e sulle problematiche di maggiore attualità che caratterizzano la provincia di Modena.

Il Prefetto Paba ha rivolto al Col. Pucciatti i migliori auguri di buon lavoro per l’impegnativo incarico, nell’auspicio che continuerà la proficua collaborazione in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e l’azione a tutela della legalità per il bene e la sicurezza dei territori modenesi.