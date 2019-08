Modena: due ragazzi incensurati finiscono nei guai per aver rubato delle biciclette

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante della Questura di Modena ha deferito in stato di libertà, per il reato di furto di biciclette, 2 ragazzi, entrambi residenti a Modena, incensurati. Su segnalazione di furto di due biciclette mountain bike da parte di un padre al cui figlio era stata rubata la bici parcheggiata davanti alla Polisportiva “Quattro Ville” gli agenti si portavano in località Villanova di Modena.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo aveva già rinvenuto una delle 2 bici abbandonata poco dopo il furto sul ciglio della strada, mentre l’altra veniva localizzata e fermata in zona con in sella l’autore del furto. I due giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre i due velocipedi riconsegnati ai legittimi proprietari.