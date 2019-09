Mercoledì notte in A1 chiuso per 3 ore l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di realizzazione del raccordo autostradale della Cisa A15 e della A22 del Brennero, previsti in orario notturno, dalle 00:00 alle 03:00 di giovedì 5 settembre, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, al km 110+400, si potrà proseguire sulla SS 9 Via Emilia con rientro, sulla A15 Parma-La Spezia, alla stazione autostradale di Parma ovest, di competenza SALT, Società Autostrada Ligure Toscana, per proseguire in direzione di La Spezia.