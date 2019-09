Nel weekend a Sasso Morelli la Festa del Contadino CLAI

Dalla mostra “Rosa Mystica”, al Galà lirico organizzato nello splendido contesto di Villa la Babina, dal Premio “100% Italiano” al tradizionale Palio dei Pigiatori: anche quest’anno torna la Festa del Contadino CLAI, da venerdì 6 a domenica 8 settembre a Sasso Morelli. Organizzata dalla Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, con il patrocinio del Comune di Imola, la Festa popolare di CLAI propone un ricco weekend di eventi che promuovono gli aspetti culturali e religiosi del territorio con le tradizioni e i sapori della cucina imolese.

“Alle soglie della trentesima edizione – spiega Giovanni Bettini, Presidente CLAI – si rinnova un appuntamento entrato a pieno titolo nella tradizione del territorio imolese, in Romagna, dove la Cooperativa Agricola è insediata dal 1962 a Sasso Morelli di Imola, dove c’è la sede storica della CLAI con le aziende agricole, il salumificio e il centro direzionale Villa La Babina, mentre nella vicina città di Faenza, è dislocato lo stabilimento agro-alimentare di lavorazione delle carni. La Festa del Contadino propone il forte radicamento dell’impresa cooperativa attraverso percorsi d’arte, di cultura e di sport che incrociano l’operosità dei soci, dei lavoratori e il gusto dei prodotti CLAI”.

MOSTRA “Rosa Mystica” – inaugurazione venerdì 6 settembre ore 17:30

Si parte venerdì 6 settembre, alle ore 17:30, presso la Chiesa del Morelli di via Correcchio 56, con l’inaugurazione della mostra “Rosa Mystica” a cura di Marco Violi, realizzata all’interno del percorso espositivo “Segni e immagini della devozione popolare” giunto alla XXVI edizione.

Sarà possibile visitare la mostra da sabato 7 a domenica 8, dalle ore 10:00 alle 20:00. Ingresso libero.

PREMIO “100% ITALIANO” – sabato 7 settembre ore 21:00

Sabato 7 settembre, prima del Galà Lirico, nella splendida cornice di Villa la Babina, verrà assegnato il “Premio “100% Italiano”, istituito da CLAI nel 2016 per conferire un riconoscimento a una personalità o a un’impresa che si è distinta per l’impegno a favore della promozione della cultura e del lavoro in Italia. Il premio sarà assegnato dalla giornalista, conduttrice e speaker di RTL 102.5, Giusy Legrenzi.

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL: GALÀ LIRICO – sabato 7 settembre ore 21:15

Sempre sabato 7 settembre, dopo il Premio “100% Italiano”, alle ore 21:15 nel Parco di Villa la Babina, è tempo per la grande musica con il Galà Lirico, concerto di chiusura della rassegna estiva dell’Emilia Romagna Festival.

Ingresso con prenotazione obbligatoria sul sito www.erfestival.org o allo 054225747. Per maggiori informazioni https://www.emiliaromagnafestival.it/events/concerto-di-chiusura/

FESTA DELLO SPORT – 2^ Campestre CLAI e Passeggiata Ecologica – domenica 8 settembre, ritrovo alle ore 9:30

Per il secondo anno consecutivo l’A.S.D. Atletica Imola Sacmi-Avis, in collaborazione con CLAI e il Comune di Imola, organizza per domenica 8 settembre, presso il Centro Direzionale CLAI a Sasso Morelli la 2^ manifestazione di corsa inserita in Calendario Regionale FIDAL, una gara competitiva sulla distanza di 12km su percorso misto (strada e sterrato). Ad essa si affiancherà, come lo scorso anno, la “Passeggiata Ecologica” di 7km, organizzata in collaborazione con la Polisportiva di Sasso Morelli che metterà a disposizione docce e spogliatoio. Tutto il ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto all’A.S.D. Atletica Imola Sacmi-Avis per le attività educative sportive rivolte ai giovani.

Per maggiori informazioni http://www.clai.it/campestre www.atleticaimola.com tel. 0542 55711.

FESTA DEI SAPORI – domenica 8 settembre, dalle ore 11:30

Domenica 8 settembre, dalle ore 11:30, grande spazio all’enogastronomia locale con lo stand gastronomico della polisportiva di Sasso Morelli presso il campo sportivo. In piazza dei Portici si potranno gustare i prodotti “Tradizioni e Sapori di Modena”, la Birra Artigianale Agricola Claterna e dalle ore 14,30 la polenta del Gruppo Polentari di Tossignano.

FESTA DEL CONTADINO – domenica 8 settembre, dalle ore 14:30

Domenica 8 settembre, dalle ore 14:30, tante le iniziative ricche di divertimento per tutta la famiglia e rivolte al pubblico di tutte le età: giochi, sport, spettacoli, laboratori, incontri culturali e scuola di cucina dove tutti diventano protagonisti. Ci saranno anche “L’arte dei Norcini”, tenute dai maestri salumieri CLAI, uno “Spazio Bambini”, invece, accoglierà i più piccoli con numerose attività: laboratori di pittura, ludobus e truccabimbi.

Sempre a partire dalle 14:30, nella piazza dei Portici, spazio alla solidarietà con il sostegno alla Casa di Accoglienza Anna Guglielmi di Montecatone acquistando “panini Gourmet” e vini eccellenti.

34° PALIO DEI PIGIATORI – domenica 8 settembre ore 18:00

L’evento di chiusura della Festa del contadino è previsto alle 18:00, nella piazza dei Portici di Sasso Morelli, con il suggestivo appuntamento del Palio dei Pigiatori, giunto alla 34esima edizione, che vedrà uomini, donne e bambini sfidarsi a pigiare “a piedi nudi”, in grandi tini di legno, le pregiate uve coltivate dai soci della cantina sociale CAVIM.

Iscrizione gratuita ma obbligatoria telefonando al numero 0542 55003