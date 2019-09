Precipitano in un dirupo col suv: soccorsi a Romanoro

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone insieme ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di stanza all’Abetone, sono stati attivati oggi, 4 settembre, verso le 15.30 per il recupero di un 69enne di Castellarano, G.B. le iniziali, rimasto gravemente ferito in un incidente a Frassinoro sulla via Comunale per Romanoro, all’altezza di località Le Borre.

In una curva, il fuoristrada Land Rover che stava guidando è uscito di strada finendo in un dirupo per un centinaio di metri, distrutto. Con lui il passeggero 68enne V.G., anch’egli di Castellarano, che è riuscito a uscire dal mezzo e a salire in strada per chiedere aiuto, per poi essere condotto in elicottero all’ospedale di Reggio in condizioni di media gravità.

Molto più preoccupanti le condizioni dell’uomo alla guida, estratto dalle lamiere in stato d’incoscienza dai vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Stabilizzato e intubato dal 118, a fronte dei molteplici traumi subiti, è stato imbarellato e condotto dai tecnici del Soccorso Alpino, insieme agli altri soccorritori, in un punto dove tra la vegetazione era stato ricavato uno spazio per verricellarlo a bordo dell’elicottero di Pavullo, che l’ha quindi condotto all’ospedale Maggiore di Bologna.