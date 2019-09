Le mattinate alla Città della Posa di Cersaie

A Cersaie presso la Città della Posa, situata all’interno del padiglione 31/A durante i cinque giorni di fiera si potranno scoprire le novità di prodotto legate alla posa, grazie ad iniziative ed incontri organizzati dai partner tecnici di Assoposa (Fila, Schlüter-Systems, Raimondi) aperti al pubblico dei visitatori della fiera.

I posatori di piastrelle ceramiche e i progettisti devono attenersi alla norma UNI 11493, introdotta nel 2013, che regolamenta la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento e a parete, interne ed esterne. Tra i vari elementi della norma, per eseguire il lavoro a regola d’arte è importante svolgere una corretta pulizia della superficie contestualmente alla posa in opera per rimuovere i materiali usati per l’incollaggio. Tuttavia, nella realtà spesso per rimuovere lo stucco eccedente i posatori devono aspettare qualche giorno.

Questa mattina martedì 24 settembre Fila ha presentato un nuovo pulitore istantaneo per lo stucco cementizio fresco, consentendo al posatore di eseguire il lavaggio del pavimento contestualmente alla posa in opera, come stabilito dalla norma.

Nelle giornate di domani, mercoledi 25 settembre e giovedi 26 settembre, alle ore 10:00 sempre alla Città della Posa, sono previsti altri due incontri a cura di Schlüter-Systems e Raimondi.