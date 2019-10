E’ morto Giorgio Squinzi

E’ morto nel tardo pomeriggio di oggi, a causa di una lunga malattia, Giorgio Squinzi, amministratore di Mapei, già presidente di Confindustria e patron del Sassuolo Calcio. Era nato a Cisano Bergamasco il 18 maggio 1943.

Lascia la moglie Adriana e i figli Marco e Veronica.

Il Sassuolo Calcio lo aveva preso nel 2004/05 quando la squadra militava in C2 e lo ha portato in A e in Europa. Sassolese adottivo, gli furono consegnate le chiavi della città nel 2008, dopo la promozione del Sassuolo in B.

Il giorno del funerale a Sassuolo sarà lutto cittadino.