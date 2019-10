Una folla in Duomo per l’addio a Orlando Caiti

Una folla commossa e composta ha accompagnato Orlando Caiti nel suo ultimo viaggio. Troppo piccolo il Duomo di San Giorgio per un ‘grande’ nel senso più vero del termine. Perché riempire il Duomo mica è da tutti, ma ‘il presidente’ è riuscito anche in questo: a stringere attorno a se comunità sgomenta, che tra le navate ‘pesava’, con gli occhi lucidi, la grandezza di chi è venuto a mancare.

«Un angelo», come è stato definito nel corso di funzione semplice e solenne, come sarebbe piaciuta a lui, o più semplicemente l’amico,il fratello, il figlio, lo zio, il collaboratore che mancherà a tutti, con quell’energia positiva che gli faceva sempre dire che «noi dei corpi speciali non abbiamo paura di niente». Nemmeno di un pomeriggio del genere, con la pioggia mattutina che lascia il posto al sole in tempo per le esequie.

Un pomeriggio che sul sagrato di San Giorgio misura ricordi e sentimenti, scoprendoli troppo piccoli per un grande sassolese del quale la città, e non solo, aveva ancora bisogno. Un angelo, appunto, ma con le mani sporche di quel ‘fare per gli altri’ che resterà d’esempio a chi, e sono tanti, ‘il presidente’ non lo dimenticheranno mai, e non solo perché ha ‘regalato’ loro qualcosa di sè. Chi scrive è tra questi: buon viaggio, Orlando,… (Stefano Fogliani)