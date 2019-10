Castelnovo Sotto: un pulmino per collegare le frazioni al centro. Sabato la presentazione

Una navetta che collega le frazioni al capoluogo. Grazie al dialogo tra Auser “Telefono Amico” e Comune diventa realtà un servizio molto richiesto dai cittadini. I volontari castelnovesi metteranno a disposizione un mezzo che sarà attivo la mattina del lunedì, giorno di mercato per Castelnovo Sotto.

La presentazione del servizio avverrà sabato 19 ottobre, alle 15, nella sede Auser di via della Conciliazione 4. Il pulmino sarà operativo a partire dal 21 ottobre.

Chi desiderasse utilizzare il servizio dovrà prenotarsi telefonando ai numeri 0522683046 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11) e 3703366819 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18). La navetta non prevede biglietto, ma è gradita un’offerta libera.

Questi gli orari e i luoghi di sosta: ore 9, partenza dalla chiesa di Meletole; ore 9.05 Cogruzzo (via Canalino – ex Conad Davoli); 9,10 Cogruzzo (Via Cornetole – Ex negozio Bartoli). Il ritorno è previsto alle 11 con ritrovo davanti alla sede di Auser in via della Conciliazione 4. Gli orari potranno essere modificati a seconda delle prenotazioni.