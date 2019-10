La giunta comunale di Reggio Emilia ha disposto l’assunzione a termine di tre figure professionali

Nell’ambito del programma di organizzazione dell’ente, la Giunta comunale ha deliberato l’assunzione a tempo determinato (con contratto ex articolo 90 del Tuel) di tre figure professionali, sulla base delle competenze, dell’esperienza e della professionalità acquisita.

Alla necessità di corrispondere al fabbisogno di professionalità ed esperienza in diversi servizi e uffici del Comune, si aggiungono, a motivo della deliberazione, il forte turn-over del personale della struttura e l’assenza di eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate. Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze.

Le tre figure, in attività dal prossimo novembre alla conclusione dell’attuale mandato amministrativo, sono: Tommaso Dotti, Simona Silvestri e Francesca Cedraro.

Gli ambiti di operatività sono l’attività di Staff dell’Amministrazione, Comunicazione, Cultura, Turismo, Marketing territoriale e Pari opportunità.

L’inquadramento contrattuale tiene conto delle possibilità date dalla normativa, dalla professionalità espressa dalle figure che sono state scelte e dalla complessità degli incarichi assegnati, oltre che dalle capacità di spesa dell’ente.