Auto fuori strada nel bolognese: ferita una persona

Questa mattina prima delle 6.00 i Vigili del fuoco della sede centrale di Bologna sono intervenuti in via del Tuscolano – SP45, tra la Metro e la Trasversale di Pianura, dove un’auto era finita fuori strada nel fosso lungo la carreggiata. Una sola auto coinvolta che, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita fuori dalla sede stradale cappottandosi. I pompieri hanno liberato una persona rimasta incastrata nell’abitacolo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri.