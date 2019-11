Il surreale ‘Io’ di Antonio Rezza al teatro Astoria

Venerdì 22 novembre, alle ore 21.00, comincia ufficialmente la stagione di prosa del teatro Astoria di Fiorano Modenese. A dare l’avvio sul palco l’istrionico Antonio Rezza, che anche quest’anno, presenta uno spettacolo innovativo e surreale, dal titolo ‘Io’, con l’allestimento a più quadri di Flavia Mastrella.

La performance non si ispira ad un testo d’autore, ma come recita la locandina, a “un testo mai scritto” di Antonio Rezza. Lo spettacolo conduce lo spettatore attraverso un’esperienza dirompente, composta chimicamente dalla fisicità di un performer eccezionale e da quella sua scorrettezza che si materializza in quell’IO del titolo, che sbuca improvvisamente dai teli magici della scenografia e che segna gradualmente, nello scorrere della performance, la sorprendente affermazione di un essere pensante.

Un percorso di presa di coscienza, dove i teli di scena diventano arte, creato anche grazie a Massimo Camilli, Mattia Vigo, Stefania Saltarelli, Andrea Zanarini e Silvana Ciofoli.

La stagione teatrale dell’Astoria, che festeggia 15 anni di attività, offre anche quest’anno diversi percorsi, dalla grande prosa, al teatro per famiglie e ragazzi (che parte a Natale) e quello per le scuole, dalla danza ai concerti musicali. La proposta di Tir Danza, che gestisce il teatro, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese è di qualità e per tutti i gusti.

Il biglietto intero costa 18 euro, ridotto 16. E’ anche possibile abbonarsi a 6 spettacoli o ai cinque spettacoli di prosa con costi dai 75 ai 55 euro.

Per informazioni e prenotazioni la biglietteria è aperta fino al 22 novembre ogni mercoledì dalle 18 alle 20, nelle serate di programmazione cinema, il giorno precedente lo spettacolo e il giorno di spettacolo dalle 19 alle 2.

Si possono anche effettuare prenotazioni telefoniche al numero 0536 404371 e via e-mail all’indirizzo astoria@tirdanza.it. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno antecedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione. E’ prevista anche la vendita on line, collegandosi al sito https://www.liveticket.it/astoriafioranomodenese.

Info: www.cinemateatroastoriafiorano.it