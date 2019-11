Serena Autieri e Paolo Calabresi al Teatro Celebrazioni di Bologna con “La menzogna”

Il 22 e il 23 novembre (ore 21) in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna “La menzogna” con Serena Autieri e Paolo Calabresi.

In questo vaudeville contemporaneo Florian Zeller mette alla prova la sua abilità con infinite varianti sui temi del desiderio, del tradimento, della verità e della menzogna. Due coppie di amici, una cena organizzata dopo molto tempo e un improvviso malessere strisciante. A nascondersi, nel bel mezzo dei discorsi, frustrazioni e risentimenti, bugie e sensualità, manifesti di una falsa morale che si annida nelle convenzioni. Paolo e Alice, Lorenza e Michele affidano alla parola e al teatro un abile gioco di maschere, divertente e allo stesso tempo crudele, che confonde i confini tra il reale e l’immaginato. L’adulterio sembra essere l’unico orizzonte della vita coniugale e di volta in volta ognuno degli attori è chiamato a recitare in un ruolo opposto a quello interpretato nella scena precedente.

