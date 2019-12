Nell’ambito di una delle giornate ‘Focus day’ disposte a livello provinciale dalla Questura di Modena, la Polizia Municipale di Fiorano Modenese ha controllato quaranta veicoli e comminato otto sanzioni, di cui tre per guida senza cinture di sicurezza, una per guida in stato di ebbrezza, una per guida con patente revocata e una perché senza revisione.