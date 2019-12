I carabinieri di Formigine sequestrano auto e numerosi arnesi atti allo scasso.

Questa notte i carabinieri della stazione di Formigine, impegnati in un servizio di perlustrazione, verso l’1.30 hanno ricevuto da un cittadino segnalazione di auto sospetta. Poco dopo i militari hanno intercettato due individui a piedi che alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento i malfattori hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo per la campagna. L’autovettura dei due, sequestrata, è stata rinvenuta con numerosi arnesi che sarebbero serviti per commettere dei furti. Sono in corso indagini per risalire all’identità dei due individui.