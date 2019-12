Domenica a Formigine la discesa di Babbo Natale dal Castello

Proseguono a Formigine con l’avvicinarsi del Natale le iniziative del calendario eventi “Natale al Castello”. Da sabato 21 fino a martedì 24 tradizionale appuntamento in centro storico con il Mercato Magico, market del fatto a mano in cui trovare produzioni uniche, e il Babbo Natale dalla Lapponia, pronto a ricevere le letterine dei bambini. Sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 grandi e bambini potranno invece trovare il Trenino del Natale: il tour, della durata di 1 ora e 20 minuti, farà tappa al villaggio di Natale dell’Acetaia Leonardi per una degustazione di gnocco fritto e vin brulé.

Le partenze sono programmate ogni 40 minuti da piazza Calcagnini: sarà possibile acquistare i biglietti (€6 per gli adulti, €4 per i bambini sotto i 10 anni, gratuiti per i bambini tenuti in braccio) direttamente in piazza. Sabato 21 e lunedì 23 dalle 14.30 alle 18.00 tornano in centro storico dopo il successo dell’anno scorso gli asinelli, con il laboratorio di interazione con gli animali “Coccolasino” e il giro in sella ad un asinello “Asino Bus”, a cura di Asineria. Sono due gli appuntamenti di sabato 21 con la musica dal vivo: alle 16.00 “Brass Insamm”, esibizione di ottoni in centro storico, e alle 21.00 presso l’Auditorium Spira mirabilis “Musiche sotto l’albero”, concerto di Natale insieme alla Corale Beata Vergine Assunta, il Coro dell’associazione “Il Flauto Magico” e il Coro Voci Bianche. Domenica 22 si comincia alle 10.30 con la tradizionale discesa di Babbo Natale dalla Torre dell’Orologio del Castello a cura di AVAP Formigine e di CAI Modena, seguita dalle 15.00 alle 18.30 dal laboratorio per bambini “Calze di Natale”. Anche lunedì 23 il centro storico sarà animato tutto il giorno, per vivere insieme i giorni in attesa del Natale.