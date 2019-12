Domenica mercato straordinario al Novi Sad di Modena

Conto alla rovescia per la notte di San Silvestro, che si lascia alle spalle il 2019 e dà il benvenuto al 2020. E che si attenda la mezzanotte in famiglia, tra amici, sotto le coperte, a teatro, al cinema, o in mezzo alla festosa confusione dei concerti in piazza, il mercato straordinario di domenica 29 dicembre è l’appuntamento da non perdere per gli ultimi aggiustamenti al menu o per scegliere, anche in base alle indicazioni meteo, l’abbigliamento più adatto.

Tra i banchi degli ambulanti che colorano l’anello del Novi Sad di sorrisi e proposte, si possono trovare tutti gli addobbi, gli accessori, le prelibatezze e i capi considerati, dalla tradizione, di buon augurio. Si parte dalle decorazioni per la casa con vischio e candele, alle novità per una mise en place davvero preziosa, con tovaglie, servizi di piatti e decanter per vini d’annata, per passare ai cibi protagonisti del menu del cenone: ricche selezioni di zampone, cotechino e salumi artigianali, si affiancano alle lenticchie, che con la loro forma tonda, come le monete, sono considerate foriere di prosperità economica. Abbondando negli auspici son da acquistare anche uva, melograni e sette tipi di frutta secca (nocciole, noci, arachidi, mandorle, datteri, fichi secchi e uvetta).

Ampia scelta, che unisce qualità e convenienza, anche e soprattutto per abbigliamento e accessori. Da abiti rosso fuoco o declinati nel più classico nero, che sembrano improvvisare passi di danza e occhieggiano sinuosi appesi nelle grucce alle calzature, dai capospalla all’intimo. E per non prendere freddo, al top le pashmine colorate.