Chiusure notturne in A14 e tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, con orario 22:00-6:00, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Milano: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna fino all’uscita 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso svincolo, nella carreggiata opposta, seguendo le indicazioni per Padova;

-per chi proviene da Firenze: uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna fino all’uscita 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso svincolo, nella carreggiata opposta, seguendo le indicazioni per Padova.

Negli stessi giorni e orari, sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli / Casalecchio di Reno, sarà chiuso lo svincolo che immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, in direzione di Padova – A13 Bologna-Padova.