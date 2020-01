Giovedì 9 gennaio, nella sala civica di via Morandi, alle ore 21, si terrà una prova gratuita del corso di teatro diretto da Valerio Angelucci in vista dello spettacolo dal titolo “Il sobillatore”. Il regista cerca ragazzi under 29 che abbiano passione e vogliano avvicinarsi all’arte del teatro. Il progetto è sostenuto dall’Unione Colline Matildiche attraverso il bando MY Space.