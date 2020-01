“Uno sguardo al Novecento”, giovedì concerto a San Martino in Rio

Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21 presso la Sala d’Aragona della Rocca estense si terrà il Concerto dal titolo “Uno sguardo al Novecento” tenuto dal soprano Paola Sanguinetti e dall’arpista Davide Burani. I due musicisti interpreteranno brani di compositori vissuti a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento tra i quali Francesco Paolo Tosti, di cui saranno eseguite tre romanze in apertura del concerto e i grandi operisti Giacomo Puccini, Francesco Cilea e Pietro Mascagni; completeranno il programma musiche per arpa sola della compositrice francese Freddy Alberti e del compositore americano Georges Gershwin, di cui sarà eseguita una Fantasia da “Un Americano a Parigi” e “Raspodia in Blue”.

Il Concerto, programmato nell’ambito dei concerti per le Festività natalizie organizzati dall’Assessorato alla Cultura del comune di San Martino in Rio, sarà anche un’occasione per uno scambio di auguri finale assieme a un brindisi benaugurale offerto dall’Amministrazione Comunale al termine della serata musicale.