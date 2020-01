La Shoah nei Paesi Baltici: incontro domenica a Formigine in occasione della Giornata della Memoria

Domenica 19 gennaio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis, in prossimità della ricorrenza della Giornata della Memoria, si terrà la conferenza del professor Francesco Maria Feltri dal titolo “A Vilnius e a Riga, nel 1941… La Shoah nei Paesi Baltici”.

A promuovere l’evento è l’Università Popolare di Formigine, prendendo il testimone del lavoro precedentemente svolto dall’associazione culturale “Le Graffette”, che ha cessato la sua attività a luglio 2019. Continua con questo nuovo appuntamento la serie di lezioni che negli ultimi anni ha accompagnato la ricorrenza della Giornata della Memoria (27 gennaio), stimolando la cittadinanza a riflettere sulle cause storiche della tragedia della Shoah. Ancora una volta la tappa principale di questo percorso è affidata al professor Francesco Maria Feltri, esperto di ebraismo e antisemitismo e collaboratore di lunga data dell’Associazione “Le Graffette”. Specializzato in storia della Shoah nei Paesi Baltici e in Ucraina, da quasi vent’anni Feltri guida viaggi di studio nei principali luoghi della memoria, primo fra tutti Auschwitz. Ha collaborato con la Fondazione Anne Frank di Amsterdam, con il Memoriale della Shoah di Parigi e con il Museo memoriale Yad Vashem di Gerusalemme. È autore di numerosi saggi e di vari manuali di Storia per i Licei e gli Istituti tecnici. L’incontro è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.