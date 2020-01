Serata conclusiva della campagna elettorale di Giulia Pigoni domani, giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 21 al bar Broletto 1860, in piazza Garibaldi 60 a Sassuolo. Sarà l’occasione per fare il punto su una campagna veloce ma molto intensa e densa di occasioni di confronto, in compagnia di Carlo Calenda e Matteo Richetti, che domani sera saranno con Giulia Pigoni per ringraziare quanti li hanno seguiti ed illustrare ulteriori novità.