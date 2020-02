Nuova illuminazione a led a Bibbiano

L’Amministrazione Comunale ha avviato, lo scorso mese di dicembre, un importante intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica che interesserà via Simonini, via Longo, via Veneto, via Aldo Moro, via Berlinguer, via Don Dossetti, via Dalla Chiesa, via Terracini, via Matteotti, via Menozzi, via Secchi, via Rasori, via San Giovanni, via De Gasperi; in totale è prevista la sostituzione di 137 nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED su pali già esistenti.

I lavori sono finanziati grazie ad un contributo di 90.000 euro che il Comune ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente sono stati già completati e collaudati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico in via Simonini, via Longo, via Veneto, via Aldo Moro, via Berlinguer, via Don Dossetti.

Dal prossimo mese di giugno si procederà alla sostituzione di ulteriori 27 punti luce in via Petrarca, via Boccaccio, parte di via F.lli Cervi, zone residenziali della frazione di Barco.

A regime, una volta completati i lavori, il Comune di Bibbiano potrà contare su un risparmio energetico, nelle vie oggetto d’intervento, pari al 50% rispetto allo stato di partenza degli impianti, traducendosi di conseguenza in un significativo risparmio economico.

I nuovi corpi illuminanti a LED garantiscono un livello di illuminazione notevolmente superiore rispetto agli impianti già esistenti, con un consumo energetico inferiore al 50% ed evidenti benefici in termini di sicurezza del territorio e tutela dell’ambiente.