In memoria di Kobe Bryant – il campione della Nba amatissimo dai reggiani anche per la sua militanza nella Pallacanestro Reggiana, deceduto un mese fa a 41 anni, in un incidente in elicottero a Calabasas (Los Angeles) insieme con la figlia tredicenne Gianna Maria e altre persone – i tre Ponti di Santiago Calatrava e la fontana del teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, stasera e domani sera vengono illuminati dei colori giallo e viola.