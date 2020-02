Aggressione al parco Cervi di Reggio Emilia: denunciati due georgiani

Nella serata di ieri operatori della Squadra Volante sono intervenuti presso il parco Alcide Cervi di Piazzale Fiume, su segnalazione di un passante che dall’esterno del parco aveva notato tre uomini che litigavano passando alle vie di fatto. Sul posto gli agenti trovavano due soggetti che si accanivano contro un altro uomo a torso nudo.

L’uomo a torso nudo, identificato per N.I., classe 1989, moldavo residente a Reggio Emilia, si presentava con escoriazioni ad un labbro e ad un sopracciglio, un piccolo taglio sulla testa e diversi segni sulla schiena e il torace.

Gli altri due giovani uomini venivano identificati in O.K., classe 1997, cittadino georgiano domiciliato a Reggio Emilia, il quale presentava abrasioni sulle nocche di entrambe le mani e sulla parte superiore destra della fronte, e G.O., classe 1999, anch’egli georgiano residente a Reggio Emilia, che presentava abrasioni sulle nocche di entrambi le mani, con la mano destra sporca di sostanza ematica, e un’abrasione sulla parte superiore destra della fronte. I soggetti non rilasciavano dichiarazioni sul motivo del litigio.

La vittima, che veniva trasportato presso il locale Pronto Soccorso per le cure mediche del caso, si allontanava volontariamente dal nosocomio senza essere sottoposto a visita medica; comunque edotto delle proprie facoltà di legge, si riservava di procedere.

O.K. e G.O. venivano deferiti sul posto per il reato di lesioni personali in concorso.