La Lega Calcio rinvia Sassuolo-Brescia

Doveva giocarsi a porte chiuse, e invece non si gioca. La Lega Calcio ha disposto il rinvio delle sette gare la cui disputa era inizialmente prevista senza pubblico, fissando contestualmente il rinvio al prossimo 13 maggio.

Questo il testo nella nota diffusa dalla Lega:

«Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica;il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviatele seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020: JUVENTUS –INTER / MILAN –GENOA / PARMA –SPAL / SASSUOLO –BRESCIA / UDINESE –FIORENTINA. La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020».