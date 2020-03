Pelloni e l’emergenza Corona virus: “Proseguiremo i controlli per arginare il diffondersi del contagio”

“Ringrazio innanzitutto la Polizia Locale per i controlli messi in atto sul nostro territorio subito dopo l’entrata in vigore del DPCM dell’11 marzo scorso. Queste iniziative continueranno anche nei prossimi giorni, perché dobbiamo il più possibile cercare di arginare il diffondersi del contagio”. Così Simone Pelloni, sindaco di Vignola e assessore alla sicurezza dell’Unione, commenta i primi cinque giorni di controlli messi in atto dal Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione “Terre di Castelli”, volti a verificare l’osservanza del DPCM dell’11 marzo 2020, che limita gli spostamenti sulle strade a casi di assoluta necessità (indifferibili motivi di lavoro, di salute, etc.). Durante questi controlli, come è noto, sono già state denunciate 8 persone, che si erano date tutte appuntamento in un cortile privato.

“In questo periodo – prosegue Pelloni – i nostri agenti sono tra le categorie più a rischio. Il lavoro che stanno svolgendo è encomiabile, perché va appunto nell’ottica di ridurre il più possibile le occasioni di trasmissione del virus. Purtroppo siamo solo all’inizio di questa campagna, ma dobbiamo continuarla per il bene di tutti. Rivolgo intanto un nuovo appello a tutta la cittadinanza per restare il più possibile a casa. Solo così possiamo velocizzare l’uscita da questa situazione”.