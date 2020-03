Villa Verde: da domattina i medici anestesisti della Casa di Cura reggiana in aiuto all’Arcispedale Santa Maria Nuova

In questo momento di particolare difficoltà che vede lo sforzo di tutte le componenti della Sanità unite per contrastare l’epidemia da COVID-19, Villa Verde annuncia che i medici anestesisti che operano nel Reparto di Chirurgia della Casa di Cura reggiana si sono messi a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale per collaborare con i colleghi dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e affrontare insieme questi giorni di emergenza.

A partire da domani mattina (mercoledì 18 marzo) il dottor Alberto Munaò, responsabile del Servizio di Anestesiologia di Villa Verde, ed i suoi colleghi prenderanno servizio nel principale ospedale di Reggio Emilia e andranno a rafforzare l’importante presidio medico già attivo da settimane per far fronte alle emergenze da Covid-19.

“Nel quadro della costante collaborazione che unisce Villa Verde e Ausl Ircss di Reggio Emilia, dopo aver accolto nei nostri reparti una sessantina di degenti, affinché il Santa Maria Nuova potesse garantire più posti letto ai pazienti affetti da Coronavirus, i medici della Casa di Cura privata, dimostrando grande generosità e senso di responsabilità, sono pronti a trasferirsi e ad andare in aiuto dei colleghi del Santa Maria Nuova; a tutti loro va il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine” ha commentato il presidente di Villa Verde, dottor Fabrizio Franzini.