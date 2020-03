Covid-19: a 2milioni e 700mila euro, ad oggi, le donazioni all’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

In tempi nei quali è consigliato stare a distanza, sono tanti i cittadini, le associazioni, le aziende che hanno voluto “stringersi” virtualmente ai professionisti dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia impegnati nei settori destinati all’assistenza ai pazienti contagiati dal virus Covid-19. L’attenzione e l’incoraggiamento al loro lavoro è stato concretamente manifestato attraverso donazioni in denaro che, a un mese dall’inizio dell’emergenza, hanno totalizzato sinora la somma di 2.700.000 euro. A queste si sono aggiunte numerose donazioni di strumentazioni e dispositivi per le terapie intensive (respiratori, pompe a infusione, monitor) e presidi di protezione, quali mascherine e guanti.

Ad avere manifestato generosa riconoscenza sono i cittadini comuni e le associazioni, sia quelle che operano a supporto di pazienti e familiari che quelle attive in altri settori.

Importante e deciso il sostegno dal mondo dell’imprenditoria locale che ha donato con spontaneità e senza parsimonia, confermando un forte senso identitario con il territorio di appartenenza. Sono tante, infine, le manifestazioni che provengono da aziende di altre parti d’Italia e del mondo.

“Le donazioni sono interamente destinate a far fronte ai costi che l’emergenza comporta. Sono impiegate per acquisire risorse che integrino le dotazioni di apparecchiature e posti letto e reclutare professionisti da inserire nelle equipe che assistono i pazienti colpiti dal virus” spiega Fausto Nicolini, Direttore generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia “A tutti i donatori va la nostra profonda gratitudine. È importante vedere riconosciuto il valore della sanità pubblica e dei suoi operatori. Ci impegniamo a fare una rendicontazione finale sull’impiego delle risorse ricevute”.

Per effettuare una donazione l’Iban dell’Azienda USL è IT34Y0306902477100000046052 (BIC: BCITITMM), causale emergenza COVID 19. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.ausl.re.it (in home page consultare il menù a tendina “come fare per”, quindi selezionare “effettuare donazioni in denaro”).

La Direzione invita i promotori di raccolte fondi online a mettersi in contatto con l’Azienda via mail all’indirizzo protobilancio@ausl.re.it per concordare le azioni da intraprendere e informare correttamente i cittadini.