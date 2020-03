Covid 19, consegnato al Montecatone Rehabilitation Institute un primo lotto di tamponi

Un lotto di tamponi per la diagnosi da Covid 19 proveniente dall’Unità di Crisi Regionale è stato consegnato questo pomeriggio al Montecatone Rehabilitation Institute. I test sono per ora destinati al prelievo di campioni biologici che sono stati eseguiti in giornata sui pazienti del reparto sub-acuti del secondo piano, lo stesso in cui si era verificato il primo caso e dove sono risultati positivi, nella notte, altri quattro ospiti. Per loro è stato richiesto, via Rete Ospedaliera dell’Area Metropolitana, il trasferimento in altre strutture. Il reparto è stato isolato ma l’attività, salvo la sospensione delle attività riabilitative, si è svolta regolarmente pur nel rispetto delle direttive emanate del dipartimento di sanità pubblica.

Su questo versante la Direzione Generale ha trasmesso alla Regione richiesta di deroga alle disposizioni vigenti per poter procedere con l’effettuazione di test Covid19 anche sui pazienti asintomatici e sul personale medico–sanitario dell’ospedale, misura di sorveglianza utile ed indispensabile per fronteggiare efficacemente una situazione di stress organizzativo che si protrarrà nel tempo. L’Unità di Crisi attivata all’istituto ha invece disposto da domani la chiusura del punto di ristorazione sito al piano terra che sarà verosimilmente estesa alla mensa aziendale entro 24/48 ore. Dalle 22 di questa sera, su indicazione della Direzione Generale, sarà effettuata una sanificazione straordinaria di alcune parti comuni anche con l’impiego di specifici nebulizzatori di prodotto disinfettante. Si ricorda infine che dal 21 marzo scorso l’accesso all’Istituto, sia negli spazi interni sia esterni, è temporaneamente sospeso a parenti e visitatori.