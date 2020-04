Bloccati a Fanano dai carabinieri con un carico illecito di rifiuti

I Carabinieri di Fanano hanno controllato, lungo la SP4, due cittadini magrebini residenti a Livorno, rispettivamente di 34 e 28 anni, che a bordo di un autocarro trasportavano illecitamente rifiuti di varia tipologia per un peso complessivo di circa 800 kg. Uno dei due peraltro, gravato da precedenti di polizia, aveva in corso un obbligo di dimora nel comune di residenza per precedenti reati in materia di stupefacenti.

I due, oltre ad essere stati sanzionati amministrativamente per le norme anti contagio, sono stati denunciati alla procura della Repubblica per trasporto illecito di rifiuti e, per il trentaquattrenne, anche la segnalazione per la violazione dell’obbligo di dimora.