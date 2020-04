Casalgrande, pagamento Cosap verso il rinvio al 30 giugno

Novità in arrivo per quel che riguarda il Canone di occupazione del suolo pubblico. Il prossimo 30 aprile verrà infatti portata in Consiglio la proposta di delibera per far slittare al 30 giugno il pagamento della Cosap relativa sia alle occupazioni permanenti che al commercio.

Verranno anche effettuati i ricalcoli necessari per ridefinire gli importi dovuti, considerando i periodi di sospensione dei mercati: sospensioni imposte dai decreti ministeriali di marzo e aprile e dalle ordinanze regionali dello stesso periodo per la parte alimentare.

“Per venire incontro ai bisogni delle imprese e dei cittadini del territorio di Casalgrande – spiega la vicesindaco di Casalgrande con delega ai Tributi Silvia Miselli- abbiamo cercato di anticipare, ovunque possibile, tutti gli atti necessari per salvaguardare la liquidità in questo momento difficile. Dopo la sospensione, già fatta in marzo, dell’imposta pubblicità e delle rate degli accertamenti in corso, deliberata a suo tempo dalla Giunta, procediamo alla sospensione della Cosap, in anticipo su quanto eventualmente il Governo vorrà stabilire su tale materia. Questa sospensione è stata peraltro già condivisa con le associazioni di categoria, avvisate dal Comune nei giorni scorsi”.