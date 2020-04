Lavori sull’asfalto in via Abetone Inferiore a Maranello

Da martedì 28 aprile riprendono i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in Via Abetone Inferiore nel tratto compreso tra il confine con il territorio di Fiorano Modenese (cavalcavia sulla Pedemontana) e l’intersezione con viale Enzo Ferrari (semaforo in corrispondenza dell’ingresso storico Ferrari).

Nel tratto interessato dai lavori, per una lunghezza di circa 500 metri, verrà effettuata la rimozione della massicciata stradale e la posa di un nuovo tappeto d’usura. I lavori di asfaltatura dovrebbero ultimarsi giovedì 30 aprile. A seguire, nella prima settimana di maggio, verrà eseguita la segnaletica stradale. L’esecuzione dei lavori prevede la regolamentazione della circolazione stradale a senso unico.