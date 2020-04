Vigili del fuoco al lavoro a Modena nella sanificazione di strutture, aree e locali

I Vigili del Fuoco di Modena sono impegnati da questa mattina in operazioni di sanificazione di una struttura per anziani di via Morselli in città. L’opera, richiesta dal Comune, rientra nelle attività che il Corpo Vigili del Fuoco sta rendendo sul territorio nazionale per la lotta alla diffusione del Covid 19.

Dall’inizio della pandemia, oltre alle sanificazione di specifiche aree e locali, sono diverse le attività effettuate dai Vigili del Fuoco di Modena contro il virus: dal supporto al 118 per progettare le stazioni di sanificazione delle ambulanze, alla collaborazione dei volontari dei Vigili del fuoco fornita ai sindaci per la distribuzione di mascherine alla popolazione.