Dal 2 maggio ripartono a Soliera il mercato bisettimanale e quello contadino

Sabato 2 maggio, dalle 7 alle 13.15, riapre il mercato bisettimanale di Soliera, che si tiene anche di martedì mattina. Di nuovo al via anche il mercato contadino del venerdì mattina. Gli stand per la sola vendita di generi alimentari saranno collocati tutti insieme in piazza Lusvardi, senza estendersi al resto del centro storico.

Il mercato si terrà in uno spazio transennato, con un solo specifico ingresso e un’unica uscita, per assicurare un accesso contingentato e il rispetto delle norme per la tutela della salute: l’uso delle mascherine e la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro. L’ingresso sarà presidiato da volontari secondo il criterio “tante persone escono, tante ne entrano”. L’amministrazione comunale metterà a disposizione mascherine per gli avventori che ne fossero sprovvisti. Sarà cura degli esercenti predisporre guanti ‘usa e getta’ e gel disinfettante per le mani.

“Piazza Lusvardi”, spiega il vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico Cristina Zambelli, “è un’area capiente, facilmente accessibile e la più adatta a contingentare gli ingressi. Confidiamo nel senso di responsabilità e nella professionalità di cittadini ed esercenti, la cui collaborazione è fondamentale per garantire che il mercato possa svolgersi in sicurezza: la speranza è che questo sia solo un primo step verso un progressivo ritorno alla normalità.”