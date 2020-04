FI Sassuolo: “La maggioranza lavora, l’opposizione sbeffeggia”

“La crisi del coronavirus ha spazzato via molti aspetti della nostra quotidianità; quest’esperienza lascerà un segno indelebile sicuramente in tutti noi. La gestione dell’emergenza COVID -19 a Sassuolo è stata affrontata con attenzione ed impegno, fino a questo momento.

Si è cercato, fin fa subito, di seguire fedelmente le direttive arrivate dalla regione e dal governo, adattando le misure prese al contesto Sassolese.

Ricordiamoci che le scelte prese dallo Stato, ricadono sempre sulle amministrazioni comunali, le quali si devono confrontare, a volte sentendosi impotenti, direttamente e quotidianamente con le esigenze e le richieste dei cittadini, ma allo stesso tempo hanno un margine di operatività limitato.

Come è emerso da un indagine fatta dall’Istituto Superiore di Santità il 20 % dei contagi avviene in ambito familiare; Forza Italia, fa e ha fatto in consiglio comunale un invito al sindaco, quale garante della sanità cittadina, affinché solleciti nell’ambito delle sue competenze le autorità sanitarie locali e la regione ad iniziare una campagna di test sierologici anche sui familiari di pazienti COVID che sono stati messi in isolamento domiciliare nella stessa abitazione; avvicinandoci alla riaperture delle attività produttive del 4 maggio il rischio di una ripresa della curva dei contagi è reale e, sottolineiamo; che la prevenzione deve essere alta.

Dal punto di vista economico la Giunta ha adottato misure di differimento del carico fiscale, come lo spostamento dei tributi (ES. Tari), e ha previsto la cancellazione delle rate delle rette per gli asili nido per questi mesi di inattività; inoltre sta studiando, anche col nostro contributo, ulteriori misure per far si che sia le tasche dei cittadini, ma anche le casse comunali non risentano troppo dei danni causati dalla pandemia; resta però ferma l’intenzione di non aumentare le aliquote comunali, come fatto dall’ultima amministrazione.

Forza Italia sollecita ed invita l’amministrazione a studiare ulteriori forme di sostegno, da aggiungersi a quelle del governo, dirette a contribuire al sostegno delle attività produttive, del commercio e della ristorazione, una per tutte consentire maggior uso di suolo pubblico a titolo gratuito nonché andare incontro a tutti i cittadini attraverso la mitigazione delle imposte locali (es. l’imu).

Sappiamo bene che il settore dei servizi sociali sarà quello più interessato nei prossimi mesi, lo abbiamo visto con le forti richieste di buoni spesa che sono pervenute, molte famiglie per la prima volta si trovano in uno stato di indigenza è noi abbiamo il dovere di alleviare il più possibile queste sofferenze.

Di fronte a questa situazione l’opposizione , invece di incentivare uno spirito collaborativo, ci attacca sbeffeggiando il lavoro che si sta portando avanti e rendendo ostile il clima all’interno del consiglio comunale.

La macchina amministrativa, nonostante l’emergenza Coronavirus deve andare avanti su tutti i settori, ma leggere articoli dove si scrivere, testualmente, che :“La priorità della giunta non è l’emergenza sanitaria” è una falsa rappresentazione della realtà indirizzata a dare un’ immagine distorta ed infima di ciò che si sta attuando; è facile essere in minoranza ed attaccare, più difficile e governare, il gruppo PD come abbiamo visto sa fare solo la prima.

Nonostante questo l’invito alla collaborazione è e sarà valido, a patto che la minoranza non faccia becere strumentalizzazioni”.

(Davide Capezzera, Capogruppo Forza Italia – Claudia Severi, Consigliere Forza Italia, già assessore all’urbanisitica)