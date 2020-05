Gli atleti tornano ad allenarsi alle piscine Dogali di Modena

Da martedì 19 maggio le piscine Dogali di Modena riaprono per consentire gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle rispettive federazioni.

La piscina sarà utilizzata non solo da società di Modena e della provincia ma anche da alcune società di Parma, Reggio Emilia e Bologna, circa una decina quelle coinvolte, diventando così, come sottolinea l’assessora allo Sport Grazia baracchi, “un polo di riferimento sovraprovinciale per le discipline del nuoto, in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli”.

L’apertura delle Dogali, spiega l’assessora, “è il frutto di un lavoro di coordinamento importante svolto dal gestore della piscina, Dogali srl, con la Federazione italiana nuoto e in collaborazione con il Comune, con l’intento di dare la possibilità agli atleti modenesi, ma non solo, di riprendere ad allenarsi. Un grazie va, quindi, anche a tutto il personale dell’impianto per l’impegno nel costruire le condizioni adeguate alla riapertura”. Nel frattempo, aggiunge l’assessora, “si sta lavorando anche per definire le condizioni di sicurezza e di sostenibilità per consentire l’apertura al pubblico dell’impianto”.

Gli atleti potranno utilizzare la piscina da 50 metri, che è stata scoperta in modo che gli allenamenti si svolgano all’aperto, suddivisi in turni nell’arco della giornata e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19.

Le società che hanno aderito sono le modenesi Sea sub, Asi, Sweet team, Penta Modena per il pentathlon; Team nuoto Modena che riunisce atleti della provincia; Futura di Finale Emilia; Onda blu di Formigine, oltre a Davide Uccellari per il traithlon. Da fuori provincia ci saranno un gruppo di atleti da Parma e le atlete di Sincro Bologna, oltre a Ego nuoto.