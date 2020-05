Tennis, sono nuovamente disponibili i campi all’aperto a Maranello e Pozza

Riparte il tennis a Maranello. Dal 18 maggio è di nuovo possibile prenotare i campi da tennis all’aperto negli impianti del Centro Sportivo di Maranello in via Fornace e alla Polisportiva di Pozza in via Ponchielli. L’Associazione Maranello Sport, in accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto un protocollo in linea con le ultime disposizioni a tutela della salute degli utenti. E’ quindi possibile giocare sui campi all’aperto nel rispetto delle condizioni di sicurezza, a partire dalla prenotazione che si effettuerà esclusivamente on-line.

Per il Centro Sportivo di Maranello l’accesso ai campi sarà da via Dino Ferrari dal cancello di fianco alla palestra e l’uscita dalla parte del Ferrari Store: per gli impianti di Pozza l’accesso ai campi dovrà avvenire da via Ponchielli 35, dall’entrata principale, l’uscita è dalla parte opposta attraverso il cancelletto che immette nel parcheggio verso via Ponchielli. Si potrà rimanere solo il tempo necessario per fare attività, arrivando pochi minuti prima dell’inizio, già con abbigliamento idoneo (gli spogliatoi sono chiusi). L’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di regolare prenotazione e certificazione medica. Un addetto provvederà a misurare la temperatura e richiederà un certificato medico o una autocertificazione sullo stato di salute. I maestri dovranno organizzare le lezioni private one-to-one o in piccoli gruppi che consentano di mantenere le distanze. Ai giocatori è richiesto il rispetto delle norme e comportamenti di precauzione (igiene delle mani, rispetto delle distanze, utilizzo).