La Polizia di Stato arresta per spaccio due uomini al parco di San Donnino

La Polizia di Stato arresta per spaccio due uomini al parco di...

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nella città di Bologna per la repressione dell’attività di spaccio di sostanza stupefacente anche all’interno dei parchi cittadini. Così nel pomeriggio di giovedì, in seguito ad un servizio specifico della Squadra Mobile, sono stati arrestati due soggetti marocchini S.S. del 1987 e F.A. del 1983, colti in flagranza della cessione di una dose di cocaina ad un giovane italiano.

Il modus operandi dei due era ormai collaudato, attendevano gli acquirenti all’interno del parco e, ricevuta l’ordinazione del quantitativo di droga, uno si spostava nei pressi di un casolare a prendere la sostanza, mentre l’altro riceveva i soldi dall’acquirente, dividendosi i compiti dell’attività di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri il copione si è ripetuto, ma questa volta i due spacciatori sono stati bloccati dai poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile che hanno assistito alla cessione di una dose di cocaina e hanno rinvenuto e sequestrato, proprio nei pressi del casolare prescelto per la cessione, un bilancino di precisione ove veniva pesata la sostanza oltre ad un’altra dose di droga, sempre cocaina.

I due marocchini sono stati così arrestati e giudicati con rito direttissimo nella mattina di oggi, con l’arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria.