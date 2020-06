Al parco Amendola di Modena si rinforzano le rive del laghetto

Al parco Amendola sono in corso lavori per rinforzare le rive del laghetto che avevano parzialmente ceduto nel corso dell’inverno a causa di un’infiltrazione.

Il ripristino degli argini, coordinato dai tecnici del servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, riguarda un tratto di circa una ventina di metri esposto a problemi di sversamento dovuti a una falla nel vicino collettore e sarà completato entro la fine della settimana.

L’intervento, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, “fa parte di una serie di azioni conservative per risolvere rapidamente alcuni problemi segnalati dai cittadini che frequentano il parco in attesa di poter avviare un più ampio progetto di riqualificazione dell’intero parco che è attualmente allo studio partendo dai disegni originali dell’architetto Cesare Leonardi. Il nostro intento è partire entro il 2021, a quarant’anni dall’inaugurazione del parco”.

Ed è in programma, per il mese di agosto, l’installazione di nuovi giochi per i bambini, uno scivolo con castelletto e alcune molle, nell’area davanti alla scuola Pisano in sostituzione di quelli vecchi che si erano deteriorati.

Mentre è stato già completato, a cura di Hera Luce, un intervento di manutenzione ordinaria per la riparazione dei corpi illuminanti della torre faro centrale, anche questa opera di Cesare Leonardi.