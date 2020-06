Castrum Beach: l’estate in “spiaggia” a Castenaso

Si chiama Castrum beach la nuova “spiaggia ideale” che ha preso forma a Castenaso. Non c’è il mare ma ci sono tanti lettini e ombrelloni a disposizione per il relax di chiunque voglia godersi una serata come se fosse in riviera. Sono tanti i locali che hanno aderito all’iniziativa e presso i quali si può approfittare dei lettini per sorseggiare un drink o mangiare un boccone.

L’idea di Castrum beach

Castenaso quest’estate diventerà una spiaggia, anche senza il mare. Sì, è possibile, grazie all’ambientazione ideata e realizzata dall’amministrazione comunale inseguendo l’idea dell’estate a km 0.

«Tante famiglie ci hanno detto che non sarebbero andate in vacanza quest’estate, per via dell’emergenza sanitaria e a causa dell’inevitabile crisi economica che ne consegue. Molte bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e anziani quest’anno non potranno dunque godersi le meritate vacanze e così abbiamo pensato di portare la vacanza a Castenaso. Ricreando il clima, l’atmosfera e soprattutto il comfort della nostra riviera», commenta il sindaco Carlo Gubellini.

«La quarantena e soprattutto il lockdown hanno messo a dura prova le famiglie ma anche le attività produttive, con molti locali pubblici che faticano a riaprire a causa delle rigide regole imposte post-quarantena. Il progetto Castrum beach si collega all’esenzione Cosap decisa dall’Amministrazione fino a ottobre, lasciando le baracchine e i pubblici esercizi liberi di scegliere nuovi spazi per accogliere più clienti, rispettando il distanziamento sociale e i protocolli di sicurezza, stimolando allo stesso tempo la ripresa del nostro territorio», sottolinea il vicesindaco Pier Francesco Prata.

Come funziona Castrum beach

Il consigliere Cristiano Cuppini spiega il progetto: «Castrum beach si propone di ricreare una sorta di spiaggia urbana nei parchi e nelle aree in prossimità degli esercizi commerciali che si sono detti disponibili a “trasformarsi” in bagnini! In collaborazione con il Bagno46 di Rimini abbiamo messo a disposizione più di 200 lettini da spiaggia e 100 ombrelloni, che gli esercenti hanno potuto affittare a una cifra “simbolica”. Abbiamo chiesto all’amico Fabrizio “Bicio” Cadoppi, artista locale, di realizzare il logo dell’iniziativa e disegnare la bellissima cartina delle “Spiagge di Castenaso” che aiuterà a ricreare la spensieratezza e il sapore delle vacanze al mare».

I “turisti” che lo vorranno quest’estate potranno fare tappa a Castrum beach: «Speriamo in questo modo che chi non potrà allontanarsi da casa possa comunque godere di belle giornate in “spiaggia”, allietato dalle diverse iniziative culturali e dall’intrattenimento che accompagneranno Castrum Beach durante l’estate. Sì, perché anche i luoghi della cultura a Castenaso aderiscono a Castrum beach, ad esempio al MUV si potrà godere dell’archeospiaggia nei venerdì di luglio. Sempre nel rispetto delle norme per la sicurezza individuale», chiosa l’assessore alla Cultura Lauriana Sapienza.