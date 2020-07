Al Drive In di Maranello: Joker, La Dea Fortuna e Jumanji

Proseguono le proiezioni cinematografiche all’Arena Gremiole di Gorzano di Maranello curate da Ater Fondazione, con ingresso su prenotazione telefonica (348 1544905 dal martedì al giovedì dalle 15 alle 20.30 oppure 0536 943010). Questa settimana tre i titoli in programma. Martedì 7 luglio c’è “Joker” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, pluripremiata pellicola dedicata alle origini dello storico villain di Batman. Mercoledì 8 luglio si proietta “La Dea Fortuna”, ultimo film di Ferzan Özpetek, a metà fra la commedia romantica e il melodramma, mentre giovedì 9 sarà la volta di “Jumanji: The Next Level”, divertente sequel di “Jumanji: Benvenuti nella giungla”.