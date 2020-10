Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ozzano in via Primo Maggio per l’ incendio di un mezzo pesante in un’azienda. A bruciare un camion che trasportava medicinali ad uso veterinario. Il rogo ne ha coinvolti anche altri due, parcheggiati vicino. Sul posto due squadre con quattro mezzi che hanno velocemente soffocato le fiamme. Danni ingenti ai camion, ma fortunatamente nessun ferito. Presenti i carabinieri oltre al 115.