Il Prefetto di Reggio Emilia, Dott.ssa Rolli, visita la Sala Operativa della Guardia di Finanza di Reggio Emilia

Nella mattinata odierna, presso la caserma “Ten. Gen. Achille Borghi” di via Mazzini, sede del Comando Provinciale, il Prefetto di Reggio Emilia, Dott.ssa Iolanda Rolli, ha incontrato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, Col. t.ST Edoardo Moro e il personale in servizio presso la Sala Operativa, portando il proprio saluto e gli auguri a tutto il personale impiegato in servizio, nell’ambito del dispositivo interforze di rafforzamento delle misure di vigilanza e sicurezza, durante le festività pasquali.

Nell’occasione, il Comandante Provinciale ha illustrato l’importante ruolo svolto dai militari in servizio presso la Sala Operativa e ha ringraziato le Fiamme Gialle di Reggio Emilia per l’impegno quotidianamente profuso sul territorio della Provincia, esortandole a proseguire il proprio lavoro con la stessa efficacia e con il medesimo spirito di abnegazione sinora dimostrati.

Il Colonnello Moro, nel rinnovare al Prefetto, anche a nome dei propri collaboratori, un sincero augurio per le festività pasquali, ha confermato l’incondizionato impegno delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza per sostenere l’economia legale in questo peculiare periodo, caratterizzato da una crisi sanitaria senza precedenti, cha ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto economico e sociale del Paese.