Vaccini, Salvini “L’Ue si pronunci su Sputnik”

MILANO (ITALPRESS) – Il vaccino russo “nei Paesi arabi contribuisce a mettere in sicurezza la popolazione e salvare vite, mi auguro quanto dobbiamo ancora aspettare da Bruxelles per avere il sì o il no”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina in occasione della sua visita a Mind, Milano Innovation District, nell’ex area di Expo 2015.

“Ho sentito i ministri di altri Paesi non solo europei ma del mondo e qualcuno ha una copertura vaccinale del 80% perchè stanno usando anche vaccini che in Italia e in Europa sono proibiti, penso a Sputnik – continua Salvini -. Io non sono un medico ma prendo atto che in 60 Paesi del mondo il vaccino russo viene utilizzato e salva le persone: a Bruxelles qualcuno si svegli”. (ITALPRESS).