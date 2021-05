“No Mask” manifestano a Bologna contro le limitazioni. Sanzionati dalla Polizia di Stato

Durante la serata di ieri il movimento “No Mask” ha dato luogo ad una iniziativa denominata “NO PAURA NIGHT”, al fine di manifestare contro le limitazioni imposte nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, in particolare con riferimento al divieto di spostamento in orario notturno.

L’iniziativa, lanciata sui canali social nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di manifestanti che si sono dati appuntamento in Piazza Maggiore intorno alle ore 22.00, per poi intraprendere una passeggiata in gruppo senza dispositivi di protezione lungo il centro cittadino, dirigendosi dapprima in Piazza San Francesco per poi tornare in Piazza del Nettuno e, successivamente, percorrendo via Indipendenza e attraversando la zona Universitaria, sino al ritorno in Piazza Maggiore, dove la manifestazione si è sciolta intorno alle 23.30.

La Polizia li ha identificati e li ha sanzionati per la violazione delle normative anticovid-19, sanzioni che riceveranno a casa e che vanno da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro. Inoltre, i promotori dell’iniziativa risponderanno anche per il mancato preavviso previsto dalla legge nei 3 giorni precedenti alla stessa.

Nell’arco della stessa serata, nell’ambito dei servizi di controllo per il rispetto della normativa anticovid-19, gli equipaggi individuavano un assembramento di alcune decine di persone in Piazza Puntoni che bivaccavano e ascoltavano la musica che veniva diffusa da due voluminose casse acustiche.

All’arrivo degli equipaggi i presenti si disperdevano e il personale della Questura identificava i due detentori dei dispositivi audio, G.B. del 1987 e G.S. del 1992, entrambi italiani, e li denunciava per disturbo della quiete pubblica, oltre a sanzionarli per l’inosservanza della normativa anti-covid. Le due casse venivano poste sotto il vincolo del sequestro.