Toni Servillo ospite al Teatro Comunale di Bologna il 13 maggio

Il calendario di DAMS50, il programma di appuntamenti culturali che celebra i primi 50 anni del DAMS di Bologna, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, prosegue dal vivo giovedì 13 maggio alle 18 con Toni Servillo al Teatro Comunale di Bologna (prenotazione obbligatoria sul sito) + diretta streaming sulle pagine Facebook di DAMSLab/La Soffitta, dei Corsi di Studio del DAR e sul canale YouTube del DAR.

Per celebrare i cinquant’anni del DAMS, una serie di incontri per il ciclo “Ex Alumni” con chi è passato dalle sue aule: conversazioni sui percorsi creativi e professionali, ricordi e testimonianze per il pubblico di oggi e gli studenti di domani.

Claudio Longhi, neo-direttore del Piccolo Teatro di Milano, e Giacomo Manzoli, Direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, dialogheranno con l’attore e regista, insignito della laurea honoris causa in DAMS nel 2015, racconto di un percorso artistico che è soprattutto un’avventura umana.

Al termine della conversazione, sarà proiettato il film “Il Teatro al Lavoro”, un documentario di Massimiliano Pacifico sulla costruzione e il percorso di “Elvira”, lo spettacolo di Toni Servillo, prodotto con il Piccolo Teatro di Milano, tratto dalle lezioni di Louis Jouvet al Conservatorio d’Arte Drammatica di Parigi nel 1940. Il docufilm segue Servillo e i tre giovani che lo affiancano, svelando i segreti del mestiere d’attore, la costruzione del personaggio, le passioni e le fatiche della messinscena: il teatro al lavoro appunto, con uno dei più significativi interpreti italiani, sul palco e sullo schermo, seguendo un percorso artistico che è soprattutto un”avventura umana” come l’attore stesso l’ha definita.